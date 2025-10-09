Жителям Подмосковья раскрыли, когда кончатся туманы

Столичный регион вновь окутали густые туманы, которые особенно сильно проявились в Подмосковье. Однако данное природное явление в ближайшее время сойдет на нет. Об этом в своем телеграм-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ночью и утром многие жители области вновь увидели густой туман. Видимость на дорогах местами упала до очень низких значений — всего 300-500 м, что создавало серьезные помехи для водителей.

В самой Москве ситуация была несколько лучше. Город обошли стороной наиболее интенсивные туманные массы. Столицу покрывала легкая дымка с видимостью до 3 км. Небо затянули плотные низкие облака, нависшие всего в 60-100 м над землей.

По словам метеоролога Михаила Леуса, непродолжительный период туманов подходит к концу. Специалист сообщил, что в наступающую ночь вероятность их возникновения в Московском регионе оценивается как невысокая.

Ранее синоптики назвали точную дату, когда погода в Москве резко изменится.