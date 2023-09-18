Жителям Подмосковья рассказали, что нужно знать о ремонте и перепланировке в ипотечном жилье

Московская область стала лидером среди регионов России по вводу жилья в эксплуатацию. Многие жители покупают квартиры в ипотеку. О том, что необходимо знать будущим собственникам о ремонте и перепланировке в ипотечном жилье, рассказывает областное Минжилполитики.

Так, собственникам не нужно получать согласие банка для проведения ремонта, однако, для перепланировки оно необходимо. То есть можно свободно менять обои, двери и половое покрытие, а также натягивать потолки. Улучшать имущество можно, однако, ухудшать или уменьшать стоимость сверх нормального износа запрещено, потому что это считается обоснованным риском.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.