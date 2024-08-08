Жителям Подмосковья рассказали, есть ли в России аналог YouTube

В России пока нет полного аналога американского видеохостинга YouTube. Об этом Regions рассказал подмосковный IT-специалист Алексей Финогин, комментируя новости о замедлении платформы в стране.

«Даже если взять видеохостинг Rutube, между этими платформами существует колоссальная разница. Так, вторая платформа, по своему функционалу, является скорее аналогом Яндекс диска», — сказал Финогин.

При этом он допустил, что российские пользователи перейдут на отечественную платформу, если изменятся ее концепция и контент. О том, потеряет ли YouTube свою популярность на фоне замедления работы, читайте на Regions.