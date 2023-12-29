Жителям Подмосковья рассказали, как будет работать областное БТИ в праздники

В БТИ Подмосковья рассказали, как будет работать ведомство в период новогодних праздников. В график вносятся некоторые изменения.

Так, тридцатого декабря окна приема будут работать с девяти часов утра до часа дня, а горячая линия — с восьми часов утра до восьми часов вечера.

Тридцать первого декабря окна приема работать не будут. Горячая линия будет работать с восьми часов утра до трех часов дня.

Первого, второго, шестого и седьмого января окна приема и горячая линия работать не будут.

Третьего, четвертого, пятого и восьмого января окна приема работать не будут, а горячая линия будет работать с девяти часов утра до шести часов вечера.

Девятого января ведомство будет работать в обычном режиме.