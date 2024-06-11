Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать медорганизации региона в День России

В Подмосковье завтра в связи с празднованием Дня России изменится график работы медицинских организаций. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Медицинская помощь может потребоваться в любой момент, поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать 12 июня с 08:00 до 16:00. По такому же графику будет осуществляться обслуживание вызовов на дому», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При этом плановый прием пациентов в праздничный день не будет вестись в поликлиниках и женских консультациях. Сотрудники стационарных отделений больниц и бригады скорой помощи продолжать работать в круглосуточном режиме. Отметим, что вызвать скорую можно по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.