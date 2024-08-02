Жителям Подмосковья рассказали, как доехать до парка культуры и отдыха Дубовая роща на автобусе

Жители и гости Подмосковья могут доехать до парка культуры и отдыха Дубовая роща в Кашире на автобусных маршрутах региона, там они смогут устроить пикник, взять на прокат велосипеды для активного отдыха и не только. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, доехать до территории можно на маршрутках № 24 «Станция Кашира — Кокино», № 31 «Улица Вахрушева — Локомотивное депо» и № 38 «Станция Кашира — Завалье». Выйти нужно будет на остановке «По требованию» на Донбасской улице. Отметим, что на всех маршрутах можно воспользоваться льготами по социальным картам жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.