Жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют детей для кражи денег

Мошенники начали применять новую схему, в ходе которой они используют детей для кражи родительских денег с помощью QR-кодов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Злоумышленники создают группы по раздаче бесплатных предметов в популярных детских онлайн-играх. Чтобы получить бонусы, ребенок должен выполнить задания — например, войти в банковское приложение с телефонов родителей и сделать скриншот. Затем аферисты отправляют QR-код. При сканировании со счета списываются деньги», — говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве призвали родителей рассказывать детям о правилах личной безопасности, а также следить за тем, как они пользуются гаджетами. Улучшить их цифровую грамотность можно с помощью цифровых проектов «Урок цифры» или «Цифровой ликбез», а также на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.