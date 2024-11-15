Жителям Подмосковья рассказали, как наказывают догхантеров

В Уголовном кодексе России пока нет отдельной статьи, которая касалась бы незаконной деятельности догхантеров. Об этом REGIONS рассказал директор Фонда защиты животных Fondanimals Павел Шидловский.

По его словам, сейчас их могут наказать по статье «Жестокое обращение с животными». При этом он уточнил, что в последнее время такие уголовные дела не возбуждаются. В связи с этим эксперт указал на необходимость ввести в России отдельное наказание за подобные действия.

Адвокат Даниил Лунев, в свою очередь, отметил, что догхантеров можно наказать.

«За свою нелюбовь к собакам догхантерам придется отдать до 300 тысяч рублей или посвятить пару лет исправительным работам. Отравителя можно привлечь к ответственности, причем к уголовной», — сказал адвокат.

О том, как спасти собаку от догхантеров, — в материале REGIONS.