Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить детей от вовлечения в диверсионную деятельность

Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить детей от вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность. Рекомендации были опубликованы на портале Альянса «ЦИФРАтека».

В последние годы в России участились случаи поджогов инфраструктурных объектов. При этом значительная часть преступлений была совершена несовершеннолетними. Следствие и суд классифицируют подобные действия как диверсии и терроризм.

Вербовка исполнителей — чаще всего подростков — обычно происходит в соцсетях и мессенджерах. Детей шантажируют или предлагают им небольшое материальное вознаграждение за выполнение несложного задания: найти сообщников или выбрать объект для поджога. По инструкции подросток может купить в хозяйственном магазине необходимые материалы, после чего на поджог уходили считанные минуты.

Подобные действия являются уголовно наказуемыми и классифицируются как диверсия, если поджог был направлен на разрушение объектов с целью подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности России. За совершение такого преступления грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Если поджог был совершен группой лиц по предварительному сговору, грозит срок от 12 до 20 лет. Также ответственность грозит за преступления, направленные на содействие диверсионной группе — это срок от восьми до 15 лет. В отдельных случаях действия поджигателей рассматривают как террористический акт.

Родителям и друзьям подростков посоветовали провести с детьми беседу, объяснив, что на вид простое хулиганство может привести к серьезным последствиям. Также нужно объяснять детям, что если им стало известно о подготовке подобных поджогов, то необходимо сообщить об этом родителям или другим взрослым. Кроме того, важно донести до детей мысль о том, что легкие деньги от неизвестных лиц в соцсетях и мессенджерах всегда связаны с незаконной деятельностью.