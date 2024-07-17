Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить питомца на даче

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям, как обезопасить питомца при поездке на дачу или загородный участок.

В первую очередь, важно ограничить доступ животного к опасным растениям. Это луковичные, лютиковые, рододендроны, клещевина. Такие растения могут вызвать у питомца серьезное отравление. Также нельзя допускать животное в места хранения пестицидов, удобрений и других химикатов.

Кроме того, следует обратить внимание на наличие на территории колодцев и ям, строительных материалов и любых других объектов и предметов, которые могут нанести питомцу травму. Помимо этого, важно поставить животному все необходимые прививки.

В случае необходимости следует обратиться за помощью ветеринара и не пытаться лечить животное самостоятельно.