Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить питомцев в новогодние праздники

Жителям Подмосковья в Минсельхозпроде региона рассказали, как обезопасить домашних животных в период новогодних праздников. В ведомстве отметили, что в прошлом году только в одно из территориальных ветеринарных управлений области в праздники поступило более 60 обращений.

«Среди заболеваний у собак и кошек были выявлены отравления, гастроэнтерит, инородное тело в кишечнике. В праздничные дни горячая линия круглосуточно принимает запросы от жителей, а уже после распределяет их по всем ТВУ региона», - напомнил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.

В первую очередь, жителям напомнили об опасности новогодних украшений для животных. Гирлянды лучше развесить повыше, а от стеклянных елочных игрушек отказаться в пользу пластиковых. Крайне не рекомендуется украшать елку и дом дождиком.

Также не рекомендуется давать животным еду с новогоднего стола и оставлять стол без присмотра. Даже небольшая порция непривычной пищи может вызвать у питомца серьезные нарушения пищеварительной системы, а некоторые продукты и вовсе крайне опасны и токсичны — к примеру, шоколад и виноград.

Кроме того, в компании животных лучше не запускать салюты. В новогоднюю ночь собак лучше вывести на прогулку до восьми часов вечера, пока жители не начали активно запускать фейерверки.

Если вы планируете провести праздники в другой стране и взять питомца с собой, нужно заранее оформить ему ветеринарное свидетельство. Сделать это можно в государственной ветеринарной клинике.

В Подмосковье работает Единый контакт-центр в сфере ветеринарии. Его номер — 8 (495) 668-01-25.