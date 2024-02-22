Жителям Подмосковья рассказали, как оформить в собственность дополнительный участок земли

Жители Подмосковья, которые хотят увеличить площадь земельного своего участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, могут прибегнуть к перераспределению земельных участков за счет примыкающих к нему земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Серпухова.

По ее словам, для этого необходимо обратиться в администрацию того городского округа, где находится земельный участок. С собой нужно принести заявление о заключении соглашения о перераспределении земельных участков. Если оснований для отказа не будет, тогда в администрации разрешат провести процедуру. Отказать могут, например, если площадь участка в результате перераспределения превысит установленные предельные максимальные размеры.