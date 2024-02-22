Жителям Подмосковья рассказали, как оформить в собственность дополнительный участок земли
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного]
Жители Подмосковья, которые хотят увеличить площадь земельного своего участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, могут прибегнуть к перераспределению земельных участков за счет примыкающих к нему земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жителя Серпухова.
По ее словам, для этого необходимо обратиться в администрацию того городского округа, где находится земельный участок. С собой нужно принести заявление о заключении соглашения о перераспределении земельных участков. Если оснований для отказа не будет, тогда в администрации разрешат провести процедуру. Отказать могут, например, если площадь участка в результате перераспределения превысит установленные предельные максимальные размеры.
«После получения положительного решения, гражданину необходимо провести кадастровые работы с целью постановки на государственный учет вновь образуемого земельного участка. В течение 30 дней после получения документов о постановки на кадастровый учет образованных земельных участков, уполномоченный орган направляет заявителю подписанные экземпляры проекта соглашения о перераспределении земельных участков для подписания», — уточнила Фаевская.