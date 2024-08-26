Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить ребенка к детскому саду

В первую очередь, специалист посоветовал успокоиться родителям. Если взрослый воспринимает поход ребенка в детсад как радостный этап в жизни малыша, то и сам ребенок будет считать так же.

«Говорите малышу: «Как я тебе завидую, ты будешь в садике играть с друзьями и гулять на площадке». Разговоры о садике должны быть только в позитивном ключе, следите за тоном и эмоциональным состоянием, когда говорите о воспитателях и группе», - пояснил психолог.

Также родитель может рассказать о своем детстве — к примеру, о том, каким интересным вещам он научился в детском саде, какие праздники там проводили, с какими друзьями он познакомился.

Помимо этого, можно предложить ребенку освоить какой-нибудь полезный навык, чтобы он мог научить этому других ребят в садике. Это может замотивировать его.

Лыков добавил, что лучше всего записывать ребенка в детсад в возрасте от полутора до трех лет. В этот период малыш уже не так остро нуждается в матери и стремится больше общаться со сверстниками.