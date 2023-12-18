Жителям Подмосковья рассказали, как получить социальный налоговый вычет. ФНС сообщила, что с 1 января 2024 года вступают в силу изменения, согласно которым, упрощается порядок предоставления гражданам социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц по расходам, связанным с медицинскими и образовательными услугами, ДМС, негосударственным пенсионным обеспечением, добровольным пенсионным страхованием и добровольным страхованием жизни, а также с физкультурно-оздоровительными услугами.

С 1 января 2024 года для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ применяются унифицированные документы – справки об оплате услуг (уплате взносов). Они выдаются организациями и ИП, оказавшими соответствующие услуги, заменяют все остальные документы и подтверждают понесенные после 1 января 2024 года фактические расходы граждан на: оплату обучения, оплату медицинских услуг, оплату физкультурно-оздоровительных услуг, уплату страховых взносов, уплату пенсионных взносов по договорам НПО.

Представление в налоговый орган справки в бумажном виде не требуется, если сведения о расходах направлены в налоговый орган в электронном виде организациями и ИП, оказавшими соответствующие услуги.

Выдача справок либо направление сведений осуществляется на основании заявления физического лица (его супруга (супруги) в произвольной форме.

По сведениям, поступившим в электронном виде в 2024 году и успешно прошедшим контроль, налоговый орган сформирует по итогам 2024 года предзаполненное заявление на получение социальных налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке и разместит его в личном кабинете налогоплательщика.

Для подтверждения расходов, понесенных до 1 января 2024 года, необходимо представлять комплект подтверждающих документов (копию договора, чек, копию лицензии), как и ранее.