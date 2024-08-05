Жителям Подмосковья рассказали, как правильно выбрать обувь школьнику

По словам врача, нужно иметь в виду то, что стопа у ребенка растет очень быстро, и обувь, которая была куплена весной-летом, может оказаться слишком тесной.

Если ребенок идет в первый класс, лучше купить обувь нескольких видов, так как поначалу ребенку может быть некомфортно в строгих ботинках. Перед началом занятий следует походить в новой обуви дома, чтобы привыкнуть.

В случае наличия у ребенка ортопедических заболеваний рекомендуется купить ему специальные стельки. Их следует приобрести заранее как для уличной, так и для сменной обуви.

Также ортопед рекомендует купить для сменки обувь с закрытым мыском, так как она более удобна для защиты стопы. Что касается каблуков, они должны быть не выше трех сантиметров. Такую обувь можно носить не более двух часов. Для постоянной сменки лучше приобрести обувь на каблуке не выше двух сантиметров.