Жителям Подмосковья рассказали, как принять квартиру у застройщика

С этого месяца дольщики могут снова взыскать неустойку с застройщика и отказаться от подписания акта приема-передачи квартиры, если обнаружат несущественные недостатки при ее первичном осмотре. О том, как принять квартиру у застройщика и на что следует обратить внимание, рассказали в Минжилполитики Подмосковья.

После того как дом сдали в эксплуатацию, дольщик может принять квартиру в течение двух месяцев, отметили в ведомстве. Иначе ее передадут в одностороннем порядке. С собой на осмотр нужно взять паспорт, договор участия в долевом строительстве, копию плана квартиры.

Осмотр лучше назначать на светлое время суток, чтобы были заметны все дефекты. Оцените отделку, класс ламината, наличие стяжки и так далее. Проверьте показания счетчиков и качество входной двери. Кроме того, проверьте окна на наличие повреждений, а также исправность работы сантехники, отопительных приборов и вентиляция. Если дефектов нет, нужно подписать акт приема-передачи, если есть — составить акт о несоответствии.