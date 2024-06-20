Жителям Подмосковья рассказали, как сохранить здоровье кожи летом

Летом важно защищать кожу от воздействий солнца, чтобы снизить риск развития меланомы, немеланомных раков кожи и обострения ряда кожных заболеваний, таких как розацеа, акне, атопический дерматит, красная волчанка, склеродермия и других. Об этом рассказала заведующая консультативно-диагностическим отделением Клинского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера — врач-дерматовенеролог Анна Баботина, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, она советует носить на улице головные уборы, солнечные очки, плотную и просторную одежду, которая будет закрывать как можно большую поверхность тела. Кроме того, важно использовать солнцезащитные средства — их нужно наносить на лицо, уши, шею, плечи, тыльные стороны рук и верхнюю часть груди за 15-20 минут до выхода на улицу. Обновлять средство желательно каждые один-два часа при нахождении на открытом солнце. Отметим, что получить рекомендации по подбору и использованию солнцезащитных средств можно в консультативно-диагностическом отделении филиала Московского областного-клинического кожно-венерологического диспансера.

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