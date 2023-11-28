Жителям Подмосковья рассказали, как справиться со стрессом перед Новым годом

Клинический психолог ФБУЗ МСЧ №9 ФМБА России в Дубне Александра Гусарова рассказала РИАМО, как жителям региона справиться со стрессом перед новогодними праздниками.

По словам Гусаровой, в первую очередь нужно прислушаться к себе и понять, как вы на самом деле хотите отметить праздник — не думая о принятых ритуалах и обществе. Большинство привыкли к традиционному празднованию с елкой и огромным количеством еды, однако далеко не всегда это то, чего хочется на самом деле.

«Но зачастую мы сами не хотим всего этого: многие были бы рады встретить Новый год, например, во сне — в этом нет ничего плохого, если человеку это принесет больше спокойствия и положительных эмоций», - сказала психолог.

Чтобы идеально отпраздновать Новый год, нужно определиться с целями и составить список дел для их достижения. При этом важно трезво оценивать свои возможности. Если вы планируете встречать Новый год с семьей или друзьями, распределите обязанности. Это позволит минимизировать стресс.

При отсутствии желания что-то делать или при нехватке сил, лучше уделить время восстановлению — прогуляться, послушать спокойную музыку, порадовать себя вкусной едой.

Также полезно провести перед праздником уборку и избавиться от ненужных вещей. Таким образом высвобождается огромное количество энергии. Ненужные вещи можно отдать нуждающимся или пустить на подарки.

Если в семье с детьми есть финансовые трудности, психолог рекомендует отказаться от подарков для себя и организовать праздник для детей.