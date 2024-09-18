Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать идеальный крем для тела

При выборе идеального крема для тела важно изучать его состав, чтобы он соответствовал типу кожи и содержал увлажняющие, питающие и защищающие компоненты. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасия Платицына, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Она советует не покупать средства с парабенами, минеральными маслами, искусственными красителями и ароматизаторами, потому что они могут спровоцировать аллергическую реакцию или раздражение. На зиму лучше приобретать более плотный крем с маслами и воском. Молодым врач рекомендует покупать крем с антиоксидантами и витаминами, обладателям зрелой кожи — с антивозрастными компонентами, включая коллаген, эластин, ретинол и коэнзим Q10.

«Выбор идеального крема для тела — это индивидуальный процесс, который требует учета типа кожи, возраста, климата и личных потребностей. Врач-дерматовенеролог, в таком случае, должен выбрать лучший уход за кожей, поддерживающий здоровье и предотвращающий появление проблем», — добавила Платицына.

Записаться на прием к специалисту можно по телефону 122 или через портал «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.