Жителям Подмосковья рассказали, как защитить глаза ребенка от ультрафиолета

«Зрачки у детей более широкие и при воздействии УФ-лучей происходит засвет периферийных отделов хрусталика, где ультрафиолет вызывает необратимое повреждение белков хрусталика — кристаллинов. Это может привести к раннему развитию катаракты во взрослом возрасте. Кроме того, яркое солнце может привести к ожогу сетчатки, ее необратимому поражению, не говоря уже о том, что без спецзащиты наступает дистрофия и дегенерация сетчатки», — предупредила врач.

В связи с этим она призывает родителей начинать покупать детям солнцезащитные очки с трех лет. По ее словам, они должны быть пластиковыми, без острых краев, с фиксацией за ушами или на голове. Линзы у аксессуаров должны быть из поликарбоната. Можно также рассмотреть очки с дополнительным поляризационным покрытием для блокировки солнечных бликов, заключила Редько.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.