Жителям Подмосковья рассказали, как защитить питомцев от догхантеров

В ряде округов Подмосковья орудуют догхантеры, чтобы защитить своего питомца, важно тщательно следить за ними во время прогулок. Об этом REGIONS рассказал кинолог Илья Рыжанушкин.

Однако он отметил, что самой лучшей защитой станет выявление догхантеров и содействие их аресту. Он также советует научить собак выплевывать по команде из пасти поднятый предмет выполнять все базовые команды курса послушания. При этом эксперт подчеркнул, что от некоторых видов отравы практически ничего не спасет.

«Многие Догхантеры перешли от мятных приманок к более страшному оружию — спреям. Им опрыскивают траву на газонах в местах наиболее частого выгула собак. Никакие средства дрессировки не спасут от этого, ибо отрава не видна и неявна», — пояснил Рыжанушкин.

Подробнее о том, где орудуют догхантеры в регионе, — в материале REGIONS.