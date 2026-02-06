Жителям Подмосковья рассказали, как защитить себя от телефонных мошенников. Так, Фонд молодежной и культурной финансовой грамотности РЭУ им. Г.В. Плеханова, по заказу Минфина России, создал серию тематических видеороликов.

Ролики рассказывают о самых распространенных схемах аферистов и дают советы, как не попасться на их уловки. Также были созданы карточки с соответствующей информацией.

Как подчеркнули в фонде, знание основных признаков обмана поможет сохранить денежные средства. Все созданные материалы доступны на этом портале.