Жителям Подмосковья рассказали о госрегистрации НКО и порядке предоставления документов

В Подмосковье около 11 тысяч некоммерческих организаций. Управление Министерства юстиции РФ по региону осуществляет полномочия по принятию решений о госрегистрации НКО, расположенных на территории области, оказывает им организационную, информационную, методическую помощь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

НКО являются неотъемлемой частью гражданского общества и участвуют во многих социально-экономических процессах. Они могут создаваться в форме общественных или религиозных организаций (объединений), общин коренных малочисленных народов РФ, казачьих обществ, некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными законами.

Госрегистрация осуществляется в соответствии с законодательством РФ и административным регламентом предоставления Министерством юстиции РФ госуслуги по принятию решения о госрегистрации НКО, утвержденным приказом Министерства юстиции РФ от 26.09.2022 № 199.

При госрегистрации НКО применяются единые формы документов для всех юридических лиц, утвержденные приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» получить госуслугу по принятию решения о госрегистрации НКО можно онлайн на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Для госрегистрации НКО в Управление Министерства юстиции РФ по Московской области необходимо представить документы, предусмотренные законодательством РФ.

Прием документов осуществляется в понедельник и среду с 14:00 до 17:00; во вторник и четверг — с 09:00 до 12:00, в пятницу — с 14:00 до 16:00 по адресу: Москва, ул. Кржижановского, 13с1.

Дополнительная необходимая информация размещена на официальном сайте управления. Телефон: 8 (495) 197-64-88.