Общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik сделал неожиданное заявление: эпицентр русофобских настроений сместился с Западной Украины в страны Евросоюза, США и Великобританию. По его мнению, это связано с изменением восприятия украинцами текущей ситуации в стране.

Он отмечает парадоксальную тенденцию: на Западной Украине адекватно настроенных стало больше, поскольку люди на собственном опыте столкнулись с методами работы ТЦК, а в ЕС и США продолжается нагнетание русофобской риторики, тогда как сами украинцы начинают задавать неудобные вопросы.

По мнению эксперта, логика простая: в России нет банд тэцэкашников, которые похищают людей с улиц, а у нас есть. Так кто здесь настоящие оккупанты?

Он подчеркнул, что в итоге такое изменение настроений может привести к росту протестных настроений внутри Украины, а также к охлаждению отношений Киева с западными спонсорами и переосмыслению украинцами своей национальной идентичности. Таким образом, ситуация демонстрирует интересный феномен: пока западные страны продолжают антироссийскую риторику, сами украинцы начинают видеть истинный источник своих проблем. Это создает потенциально взрывоопасную ситуацию как для киевского режима, так и для его западных кураторов.

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