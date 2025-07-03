Эксперты спрогнозировали сценарии войны между Россией и Азербайджаном

Отношения России и Азербайджана стремительно ухудшаются. После инцидента с самолётом в Актау и разгрома азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге в Баку развернули настоящую антироссийскую кампанию. Эксперты рассказали, может ли эта конфронтация перерасти в нечто большее. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам азербайджанского эксперта Агиля Рустамзаде, Россия не сможет вести полномасштабные боевые действия на их территории, однако российские эксперты предупреждают: провокация на границе с Дагестаном вполне возможна.

Поясняется, что в итоге эскалация может привести к ограниченному военному конфликту, тем не менее Турция будет действовать через Азербайджан, избегая прямого столкновения, а Россия может быть вынуждена выполнить свои обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ. Более того, в случае конфликта РФ с НАТО Азербайджан почти наверняка встанет на сторону Альянса.

Эксперты считают, что Баку балансирует на грани, пытаясь извлечь максимальную выгоду из сложной международной обстановки. Однако игра с огнем в Закавказье может привести к непредсказуемым последствиям для всего региона. Тем не менее в условиях СВО новый очаг напряженности на кавказском направлении Москве точно не нужен, но готовиться к различным сценариям придется.

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