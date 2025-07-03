Комментатор Губерниев рассказал о своей карьере

В Международный день спортивного журналиста телеведущий Дмитрий Губерниев поделился историей своего необычного пути в профессию. Оказалось, что прежде чем стать лицом российского спортивного ТВ, он успел поработать охранником в казино, и это было далеко не самое простое время в его жизни. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в лихие 90-е он охранял казино, где регулярно сталкивался с опасными ситуациями, а, когда для продолжения работы потребовалась дорогая лицензия, денег не нашлось, он решил рискнуть, уйдя в журналистику. Тем не менее, несмотря на красный диплом, пробиться на ТВ было непросто, но любовь к спорту и упорство помогли.

Журналист подчеркнул, что сейчас вспоминает это с ностальгией, но тогда было тяжело. К тому же в спортивной журналистике нельзя расслабляться — «лавка запасных длинная», а также должна быть постоянная готовность к эфиру: нужно быть в курсе всех событий и уметь работать в прямом эфире без права на ошибку.

По его мнению, спортивные журналисты — лучшие в профессии, потому что их работа требует максимальной собранности и страсти к своему делу.

Ранее он раскритиковал Вяльбе за покупку иностранного тягача для сборной.