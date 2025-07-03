Дизайнер Боровская назвала способы не растянуть ремонт жилья на годы

С каждым годом ремонт квартиры становится все дороже и сложнее. Рост цен на материалы и услуги строителей, непредвиденные расходы и затяжные сроки превращают обновление жилья в настоящее испытание. Как спланировать ремонт правильно и не разориться, рассказала дизайнер Мария Боровская. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, есть несколько ключевых моментов, которые помогут избежать проблем. Во-первых, точный бюджет — основная причина задержек — нехватка денег. Следует рассчитать все расходы заранее, включая 10-15% на непредвиденные траты. Во-вторых, необходим детальный график, в рамках которого стоит согласовать сроки поставки материалов и этапы работ с подрядчиками. Задержка даже на неделю может сорвать весь процесс. В-третьих, нужно быть готовым оперативно решать возникающие проблемы. Консультации со специалистами помогут избежать фатальных ошибок. И, наконец, в многоквартирных домах шумные работы разрешены только в определенные часы. Это неизбежно замедлит процесс, но сохранит нервы вам и соседям.

Архитектор пояснила, что ремонт — это марафон, а не спринт. Грамотное планирование, четкий контроль и терпение помогут пережить его с минимальными потерями. Главное — помнить: даже самые качественные работы рано или поздно заканчиваются, а уют в новом интерьере останется с вами на годы.

По ее мнению, в условиях экономической нестабильности разумное распределение ресурсов становится критически важным.

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