Журналист Руслан Осташко в эфире радио Sputnik поднял острый вопрос: как бывшие российские чиновники вроде экс-министра иностранных дел Андрея Козырева* спокойно живут в Майами, тогда как большинство россиян даже мечтать не могут о такой роскоши?

По его словам, есть радикальное, но логичное решение: тестировать на таких чиновниках все возможные методы контроля: цифровые паспорта с целью отслеживать их перемещения, цифровые деньги — для прозрачности финансовых операций, контроль расходов родственников с целью пресечь схемы увода денег, а также анализ активности и связей.

Он резюмировал, что, пока одни чиновники уезжают жить в Майами, другие продолжают работать в России. Вопрос в том, как сделать так, чтобы госслужба не превращалась в «билет в первую класс-каюту» за рубеж. Так, история с Козыревым* и ему подобными — не просто повод для возмущения, а сигнал о необходимости реформ в системе госуправления. Если чиновники знают, что за ними следят, возможно, они десять раз подумают, прежде чем выводить деньги за границу.

Ранее сообщалось, что в бывшем особняке экс-главы МИД Козырева* в Барвихе прошли обыски по убийствам 1990-х.

*признан в России иностранным агентом.