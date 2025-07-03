Популярный блогер Стас Васильев высказал провокационное мнение о будущем Европейского союза. По его оценкам, ЕС находится в глубоком системном кризисе и может прекратить существование без внешнего вмешательства. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что об угрозе дальнейшего существования Евросоюза говорят три ключевые проблемы. Во-первых, миграционный кризис — неконтролируемый поток мигрантов разрушает социальную стабильность, во-вторых, энергетический провал — отказ от российских энергоносителей привел к экономическим проблемам, в-третьих, геополитический раскол — страны ЕС теряют единство перед лицом глобальных вызовов.

По мнению эксперта, Евросоюз скатился в настоящую шизофрению, где декларируемые ценности противоречат реальной политике. В итоге распад ЕС приведет к возвращению национальных валют, усилению влияния США и Китая на европейские страны и формированию новых региональных союзов.

Он подчеркнул, что в то время, как официальные лица ЕС продолжают говорить о единстве, экспертное сообщество все чаще обсуждает сценарии распада объединенной Европы. Остается вопрос: сможет ли Брюссель преодолеть нарастающие кризисы или Евросоюз повторит судьбу Советского Союза?

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