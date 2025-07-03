Стали известны улицы Рязани, где пройдет масштабная модернизация коммунальных сетей

Рязань приступила к масштабному обновлению коммунальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». На ключевых участках водопроводных и канализационных сетей проведут капитальный ремонт, который улучшит качество услуг ЖКХ для горожан. Об этом сообщает издание 7info.

Отмечается, что в список вошли стратегически важные участки: Советский район — замена водопроводной сети от насосной станции «Болдыревская» до ул. Кремлевский Вал (дом № 4а); ул. Циолковского — ремонт канализационного коллектора длиной 1,3 км; поселок Борки — обновление водопроводной линии от Борковской водоочистной станции; центральные улицы (Соборная, Первомайский проспект, Урицкого, Высоковольтная, Гагарина) — модернизация магистральных трубопроводов.

Уточняется, что общий объем финансирования — 553 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета.

Подчеркивается, что ремонт коммунальной инфраструктуры — важный шаг в развитии Рязани. После завершения работ горожане смогут оценить более стабильную работу ЖКХ, а городская среда станет комфортнее и современнее.

Ранее сообщалось, что более 4 тыс. мероприятий провели на сетях водоснабжения и водоотведения Подмосковья за месяц.