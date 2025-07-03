В России готовят новые ограничения для карт Visa и Mastercard

Центробанк России предложил ввести ограничения на срок действия платежных карт международных систем, не включенных в специальный реестр регулятора. Речь идет в первую очередь о картах Visa и Mastercard, которые пока не попали в утвержденный перечень. Об этом пишет «Интерфакс».

Инициатива стала частью масштабного проекта по созданию единой системы учета всех платежных карт в стране. Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы ЦБ, пояснила, что главная цель нововведений — установить контроль за количеством карт у одного физического лица. Хотя точные параметры будущих ограничений еще обсуждаются, регулятор ориентируется на текущую статистику: 85% россиян используют не более четырех-пяти карт в одном банке. Эти данные станут основой для будущих нормативов.

Банк России рассматривает два возможных подхода к введению лимитов. Первый вариант предполагает установление отдельных ограничений для каждого банка, второй — введение общего лимита, который клиент сможет распределить между несколькими кредитными организациями по своему усмотрению.

Регулятор подчеркивает, что изменения не затронут основные банковские продукты и не создадут неудобств для большинства клиентов. Создание единой базы учета платежных карт позволит ЦБ более эффективно бороться с мошенничеством и контролировать финансовый рынок.

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