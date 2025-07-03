Под Белгородом из-за атаки ВСУ ранены два мирных жителя

В Белгородской области в результате очередной украинской атаки ранения получили два человека. Подробности в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Так, стало известно, что один украинский дрон атаковал многоквартирный дом в поселке Октябрьский, в результате чего оказалась ранена женщина. У нее диагностировали осколочные ранения спины и баротравму, пострадавшая доставляется в больницу в Белгороде. Помимо этого, в шести квартирах указанного дома выбило окна, а во дворе повреждения получили четыре машины.

Другой украинский беспилотник атаковал соцобъект в селе Бессоновка, ранен оказался сотрудник учреждения. У мужчины диагностировали поверхностные осколочные ранения спины и головы, а также баротравму, от госпитализации пострадавший отказался. Здание также получило повреждения — там выбило окна и повредило стену.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что российская ПВО сбила три украинских дрона за утро.