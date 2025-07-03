Почти 650 рязанских выпускников пересдают ЕГЭ для повышенных баллов

В 2024 году в России впервые ввели дополнительные дни для пересдачи ЕГЭ. Эта инициатива, предложенная президентом, дает выпускникам возможность повысить баллы и увеличить шансы на поступление в вуз. В Рязани около 650 школьников решили воспользоваться этим шансом. Об этом сообщает издание 7info.

Отмечается, что экзамены проводятся 3 и 4 июля. В первый день — русский язык, иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, физика, химия, во второй — биология, география, история, обществознание, математика (базовая и профильная), устная часть иностранного языка.

Добавляется, что при повторной сдаче ЕГЭ предыдущие результаты аннулируются — засчитывается только новый балл. Тем не менее у выпускников появился дополнительный шанс исправить неудачные результаты, поскольку повышение баллов увеличивает конкурентоспособность при поступлении.

Ранее сообщалось, что московская школьница получила стажировку в компании VK после ЕГЭ.