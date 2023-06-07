Жителям Подмосковья рассказали о графике работы МФЦ в День России

В предпраздничный день — 11 июня — все многофункциональные центры Московской области будут работать в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

В День России — 12 июня — во всех офисах МФЦ будет выходной, уточнили в ведомстве.

Работу по привычном графику все многофункциональные центры региона продолжат со вторника, 13 июня, добавили в в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Жителям Московской области напомнили, что ознакомиться с графиком работы офисов МФЦ можно на интерактивной карте на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что в Подмосковье будет продолжена работа по цифровизации услуг для предпринимателей.