Жителям Подмосковья рассказали о графике работы почтовых отделений в праздничные дни

В Подмосковье 1 и 9 мая не будут работать почтовые отделения, за исключением круглосуточных. Они продолжат обслуживание в обычном режиме.

Со 2 по 7 мая все почтовые отделения будут работать в обычном режиме, а 8 мая — закроются на час раньше, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Также в праздничные дни не будут работать почтальоны, а пенсии и пособия сотрудники почты доставят по графику, который был согласован с региональным отделением Социального фонда России, указали в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о самых востребованных цифровых сервисах Подмосковья.