Жителям Подмосковья рассказали о ходе трехдневных муниципальных выборов

В Подмосковье в пятницу, 12 сентября, стартовал Единый день голосования – 2025, муниципальные выборы будут длиться три дня. Об этом сообщает Официальный канал Избирательной комиссии Московской области.

В регионе будут проходить девять избирательных кампаний, депутатов будут выбирать жители городских округов Балашихи, Дмитрова, Лыткарино, Луховиц (одномандатный округ №4), Молодежного, Подольска, Электростали, Фрязино и Шатуры. Для этой цели в регионе открыли 593 избирательных участка.

Безопасности граждан будут обеспечивать более 2 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии, за ходом голосования проследят более 2,9 тыс.наблюдателей. В дни выборов также будут работать свыше 5,1 тыс. членов УИК.

«72 549 человек подали заявки на дистанционное электронное голосование. 1 040 719 избирателей смогут проголосовать на этих выборах», – добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.