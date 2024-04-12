Жителям Подмосковья рассказали о «космических» маршрутах «Мострансавто»

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с АО «Мострансавто» рассказали о «космических» маршрутах предприятия, которые ведут до мест, связанных с космической тематикой.

До подобных локаций можно доехать на 35 маршрутах. К примеру, до музея Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина можно добраться на автобусах №380 «Звездный городок — Москва». Выйти следует на остановке «Улица Циолковского».

Автобусы №23 «Сергиев Посад — Пересвет» и №59 «Краснозаводск — ЦРБ» следуют до музея ракетно-космической техники имени Сергея Королева в Сергиевом Посаде.

Маршрут №13 «Микрорайон Д — Больница» ведет до Пущинской радиоастрономической обсерватории АКЦ ФИАН. Нужная остановка — «ФИБХ».

Подробная информация о маршрутах представлена на сайте министерства.