При массовой стрельбе у ночного клуба в Чикаго погибли люди, есть раненые

Неизвестные лица начали стрелять из автомобиля в людей, которые находились возле ночного клуба в Чикаго, сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

По информации телеканала, инцидент произошел вечером в среду, 2 июля. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшедшего. В результате массовой стрельбы пострадали люди.

«По меньшей мере четыре человека погибли и еще 14 получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля возле ночного клуба в центре Чикаго», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, в момент стрельбы люди выходили из клуба. В тот вечер проходила вечеринка, приуроченная презентации альбома рэпера Mello Buckzz.

По данным CBS, ранее на месте ночного клуба находилось развлекательное ночное заведение с другим названием. Его закрыли по требованию полиции после инцидента со стрельбой. Из клуба выгнали группу посетителей. Они продолжили выяснять отношения на улице. В ходе конфликта один человек погиб. Трое получили ранения различной степени тяжести. Инцидент произошел в 2022 году.

Ранее сообщалось, что после стрельбы у Исаакиевского собора прошли задержания.