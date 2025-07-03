Зеленский подписал закон об изменениях в бюджетный кодекс Украины

Согласно информации, опубликованной на сайте Верховной Рады, Владимир Зеленский утвердил закон о внесении правок в бюджетный кодекс Украины с целью реализации договоренностей с Соединенными Штатами в сфере добычи полезных ископаемых.

На странице законопроекта на веб-ресурсе Рады указано, что документ был возвращен с подписью президента Зеленского.

Ирина Геращенко, депутат Верховной Рады, заявила 4 июня, что украинский парламент окончательно принял поправки к бюджетному кодексу для осуществления соглашения с США, касающегося полезных ископаемых.

Она подчеркнула, что соглашение предусматривает направление половины согласованного с Украиной дохода от эксплуатации конкретных природных ресурсов в специальный фонд государственного бюджета, из которого средства будут переводиться в соответствующий фонд.

Ранее сообщалось, что Трамп и Зеленский скоро обсудят приостановку военной помощи Украине.