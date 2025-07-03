Генерал-майор ВМФ Гудков и его друг погибли в Курской области

В Курской области трагически погиб гвардии генерал-майор Михаил Гудков, Герой России и Приморья, занимавший должность заместителя главнокомандующего ВМФ РФ и ранее командовавший 155-й отдельной гвардейской бригадой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Губернатор выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и сослуживцам всех военнослужащих, павших в Курской области. По словам Кожемяко, Гудков погиб, «исполняя свой офицерский долг плечом к плечу со своими сослуживцами». Вместе с прославленным командиром погиб его преданный товарищ и их общий друг Нариман Шихалиев, поделился глава Приморья.

Кожемяко подчеркнул, что Гудков был беззаветно предан флоту и отличался несгибаемым боевым духом. Даже став заместителем главкома ВМФ, он не прекращал лично посещать позиции морских пехотинцев.

Глава Приморья отметил, что погибшие были истинными офицерами, образцом мужества и преданности Родине.

Ранее сообщалось, что посмертно награжденный студент из Курска до последнего пытался помочь другим.