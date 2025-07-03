Историческое наводнение грозит Санкт-Петербургу: синоптики предупредили, что жителям Москвы тоже стоит бояться непогоды
Синоптик Ильин: наводнение в Санкт-Петербурге не повлияет на погоду в Москве
Фото: [медиасток.рф]
В Санкт-Петербурге 4 июля впервые за 160 лет ожидается наводнение, сообщает Фонтанка.ру. До этого единственное в истории наводнение произошло 12 июля 1865 года. Несмотря на масштаб непогоды в северной столице страны, в Москве и Московской области серьезного ухудшения погоды не ожидается, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Эксперт отметил, что в Санкт-Петербурге причиной наводнения является наличие поблизости Финского залива.
«У нас нет Невы и Финского залива, откуда под напором сильного ветра приходила нагонная волна», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Однако в столичном регионе в пятницу, 4 июля, все же ожидается небольшое ненастье.
«Завтра по области пройдет холодный атмосферный фронт, и прогремит гроза. Порывы ветра при грозе достигнут скорости 8-13 метров в секунду», — добавил Ильин.
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