Историческое наводнение грозит Санкт-Петербургу: синоптики предупредили, что жителям Москвы тоже стоит бояться непогоды

В Санкт-Петербурге 4 июля впервые за 160 лет ожидается наводнение, сообщает Фонтанка.ру. До этого единственное в истории наводнение произошло 12 июля 1865 года. Несмотря на масштаб непогоды в северной столице страны, в Москве и Московской области серьезного ухудшения погоды не ожидается, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.