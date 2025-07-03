Провод в канате на пирсе: семью из Подмосковья ударило током в турецком Кемере

Семью из Подмосковья в первый день заселения в пятизвездочный отель ударило током на пирсе в турецком Кемере, сообщил телеграм-канал SHOT. Момент инцидента попал на видео.

По информации канала, в день приезда в отель море штормило. Семья решила прогуляться по территории отеля. На пирсе россияне устроили фотосессию. Девятилетняя девочка подошла ближе к морю и взялась рукой за канат. Момент зафиксирован на видео. Ребенок резко отклоняется в сторону, не может оторвать руку, падает и срывается с пирса в море.

По данным канала, отец бросился на помощь. Он схватился за канат, но также не смог убрать руку. Супруга рассказала, что мужчина сильно кричал. Она в свою очередь, еще не осознавая, откуда исходит источник опасности, побежала на помощь и была поражена током. Отец все-таки нашел силы убрать руку и бросился в воду за дочкой. Возле пирса было неглубоко. Девочка ударилась о камни и получила сильные ушибы. Россиянку госпитализировали. Ее отцу также понадобилась помощь медиков.

«Позже выяснилось, что внутри каната был провод от фонаря. В отеле россиянам заявили, что якобы видео с камер не сохранилось из-за непогоды, и отказались принимать заявление о компенсации вреда», — сообщил SHOT.

По информации канала, в качестве компенсации семье предложили неделю проживания в отеле без дополнительной оплаты. За 10 дней отдыха жители Подмосковья заплатили 350 тыс. руб. Семья отказалась от предложения и написала заявление в местную полицию. Девочка теперь боится моря. Из-за тошноты школьница не может нормально питаться. Большую часть времени ей приходится проводить в номере.

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