Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал мнение, что предприятия США не успевают производить ракеты в необходимом количестве к требуемым срокам, сообщил РБК.

Издание The Economist опубликовало материал, автор которого ссылается на украинских чиновников. В статье указано, что США перестанут поставлять Украине не какие-то конкретные виды вооружений. Приостановлена вся военная помощь. Корреспондент РБК попросил Пескова прокомментировать данную информацию. По мнению пресс-секретаря российского лидера, информация говорит о проблемах с производством.

«Промышленность просто не успевает производить ракеты в необходимом количестве», — заявил РБК пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Спикер также напомнил о своем более раннем заявлении. Он считает, что длительность спецоперации напрямую зависит от поставок вооружения. Чем меньше Киеву передадут ракет, тем быстрее настанет мир.

По информации иностранных СМИ, инициатором решения выступил глава политического отдела Пентагона Элбриджа Колби. The Economist сообщил, что Колби считает более приоритетным сосредоточить силы для противостояния с Китаем и для стабилизации ситуации в Азии.

Ранее выяснилось, что американские союзники не были проинформированы о планах приостановки поставок оружия на Украину.