Экс-чемпион UFC Нурмагомедов задолжал налоговикам почти 2 млн руб.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов снова стал обладателем внушительного долга перед Федеральной налоговой службой размером в 1,8 млн руб. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В прошлом году против Нурмагомедова уже заводили административное дело из-за неуплаты им налогов. Тогда он накопил долг в 302 млн руб. После этого в его отношении было возбуждено исполнительное производство, а все счета в России заблокировали.

«Налоговая выставила новый счет. Экс-чемпион UFC должен заплатить ФНС почти ₽2 млн», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что сын президента Азербайджана задолжал ФНС около миллиона за дом в РФ. Наследник азербайджанского лидера должен российским налоговым органам 946 тыс. руб. за особняк в «Садах Майендорф» в Барвихе. Дом Гейдара Алиева площадью около 1,6 тыс. кв. м — это один из самых дорогих и престижных объектов в этом районе. Его стоимость оценивается в $35 млн (около 2,7 млрд руб.).