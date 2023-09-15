Жителям Подмосковья рассказали о малоизвестном факторе влияния алкоголя на человека

Алкоголь не только снижает иммунитет, нарушает обмен веществ, может увеличить риск возникновения сахарного диабета, но и негативно влияет на интеллект. Об этом рассказал врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов, передает областной Минздрав.

По его словам, регулярное употребление алкогольной продукции может привести к потере интеллекта и расстройству памяти.

«Человек становится рассеянным, у него могут наблюдаться психозы, истерические припадки, резкая смена настроения, нарушения сна. Эти факторы могут способствовать развитию шизофрении и разного рода психопатологиям, из-за которых человек теряет самоконтроль и может вести себя абсолютно неадекватно», — отметил Асанов.

Кроме того, из-за алкоголя может быть произойти кратковременная потеря памяти. В самых тяжелых случаях этот процесс может быть необратим, предупредил врач.