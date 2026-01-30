Жителям Подмосковья рассказали о мерах поддержки, доступных с 1 февраля

В 2026 году в Подмосковье на меры поддержки семей с детьми будет направлено 43 млрд рублей из регионального бюджета. Об этом сообщает Отделение партии «Единая Россия» Московской области.

С 1 февраля 2026 года вступит в силу ежегодная индексация ключевых федеральных выплат, уточнил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев. Материнский капитал при рождении первого ребенка вырастет на 5,6% и составит почти 729 тыс. рублей, при рождении второго или последующих — 963 тыс. рублей. Будут проиндексированы единовременные пособия при рождении ребенка, ежемесячные выплаты по уходу до полутора лет и пособия для семей военнослужащих-призывников.

По словам Голубева, в Московской области семьи получают дополнительные региональные выплаты: 20 тыс. рублей на первого ребенка, 40 тыс. рублей — на второго, 60 тыс. рублей — на третьего и последующих. При рождении трех и более детей одновременно семья получает единовременно 300 тыс. рублей Также проиндексировано пособие по уходу за ребенком до полутора лет: минимальный размер составит 10 837 рублей, максимальный — 83 тыс. рублей.

Особое внимание уделяется семьям военнослужащих. Единовременное пособие беременной жене призывника вырастет до 45 тыс. рублей, а ежемесячное пособие на ребенка до трех лет — до 19 тыс. рублей. В регионе такие семьи обеспечиваются полным пакетом льгот, включая компенсацию ЖКУ, бесплатный проезд и лекарственное обеспечение.

С 1 января 2026 года начала действовать новая мера: ежегодная компенсация 50%-ной стоимости обучения в колледжах для детей из семей с четырьмя и более детьми. Кроме того, сняты территориальные ограничения для получения ежегодной выплаты в размере 13 020 рублей на питание и одежду для детей-инвалидов, а также выплаты до 10 тыс. рублей на школьную форму для многодетных семей.