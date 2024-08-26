Жителям Подмосковья рассказали о новой мошеннической схеме

Мошенники придумали новую схему обмана граждан, в ходе которой они звонят потенциальным жертвам под видом сотрудников «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Суть схемы проста: мошенники выдают себя за работников энергетических компаний и сообщают о якобы имеющихся задолженностях, предлагают сделать перерасчет коммунальных платежей, устроить поверку электросчетчиков или получить скидку на ЖКУ», — говорится в сообщении.

Для обмана жертв они используют официальные названия и логотипы компаний, предупредили в ведомстве. Их действия направлены на то, чтобы люди продиктовали код из СМС и дали доступ к личному кабинету на «Госуслугах». Жителей региона призвали проверять любую информацию в достоверных источниках, а также не сообщать личные данные, данные банковских карт и коды из смс-сообщений посторонним лицам. Узнать подробнее о цифровой безопасности можно в разделе «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.