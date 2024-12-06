Жителям Подмосковья рассказали о новых правилах выдачи средств индивидуальной защиты. Они начнут действовать с 1 января следующего года и будут обязательными для всех без исключения работодателей.

За несвоевременный переход на новые правила будет грозить административная ответственность. Если при этом на предприятии произойдет несчастный случай, то вероятна уголовная ответственность.

В комплект СИЗ будут входить средства, которые способны нейтрализовать опасности конкретных рабочих условий. Работодателям нужно будет учитывать результаты специальной оценки условий труда, анализировать эксплуатационную документацию к СИЗ. Также потребуется разработать локально-нормативные акты для перехода на новые нормы и ознакомить сотрудников с новыми правилами.

Работники должны будут использовать СИЗ по назначению, в начале рабочего дня проверять их исправность и сообщать в случае неисправности.