Жителям Подмосковья рассказали о погоде в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха в Подмосковье составит от четырех до девяти градусов тепла, в Москве — от пяти до семи градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок три миллиметра ртутного столба.

Ранее врач Мария Беляева объяснила, почему пение на морозе вредит здоровью.