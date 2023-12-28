Жителям Подмосковья рассказали о погоде в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от одного до трех градусов ниже нуля. Ветер будет юго-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее косметолог Дарья Жукова рассказала, как ухаживать за кожей в зимнее время.