Жителям Подмосковья рассказали о погоде в четверг
Снег и до шести градусов мороза ожидаются в Московском регионе в четверг
Фото: [©Алексей Даничев/РИА Новости]
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от одного до трех градусов ниже нуля. Ветер будет юго-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок шесть миллиметров ртутного столба.
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